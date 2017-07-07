Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 18'i tutuklu 26 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasının tamamlanmasının ardından tanıklar ifade verdi.



Tanık M.G, ifadesinde sanık Adem Türker'i tanıdığını, yaklaşık 1 yıl aynı birimde görev yaptıklarını söyledi.



Bekar olduğunu, bu yüzden ev tutmadığını ve iki kişinin kaldığı bir eve yerleştiğini belirten M.G, "Daha öncesi aşamalarda verdiğim ifadelerde ismini belirttiğim kişiler eve gelip sohbet ediyorlardı, sanık Adem de bunların içindeydi. Ben bu sohbetlere katılmadım. Ev arkadaşlarım da sohbetlere katılıyordu. Sohbetlere katılmadığım için ne konuşuldu ne yapıldı bilmiyorum. Bunun dışında başka bir bilgim yoktur." dedi.



Diğer tanık N.Ş. de ifadesinde 2002 ile 2012 yılları arasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde farklı rütbelerde farklı birimlerde görev yaptığını kaydetti.



Sanık Emre Deniz'in Çocuk Şube Müdürlüğü görevini yaptığını belirten N.Ş, "Bu sanığa yönelik suçlamayla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Kimsenin alnında bu suçu işlediği yazmaz. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sanık Emre Deniz'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler şu an terör örgütü olarak bildiğimiz örgütle fikir birliği içerisindeydiler. Sanık Emre Deniz ile ilgili bilgilerim bunlardır." diye konuştu.



Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını, tanık beyanlarının aleyhte olan hususlarını kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, 4 sanığın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bir şüphelinin "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir şüphelinin ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı daha sonra KHK ile ihraç edildiği aktarıldı.



Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığının anlatıldığı iddianamede, bazı sanıkların ise çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği belirtildi.



İddianamede, bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunduğu ifade edilerek, bazı sanıkların terör örgütünün evlerinde kalıp eleman yetiştirdiği, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği aktarıldı.



Şüphelilerin örgüt adına himmet verdiği ve topladığının anlatıldığı iddianamede, sanıkların "FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨" ile su¨reklilik, c¸es¸itlilik ve yogˆunluk arz eden organik bagˆ kurdugˆu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı savunuldu.