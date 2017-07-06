Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 18'i tutuklu 26 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuklu sanık eski emniyet mensubu Mehmet Özdemir, "Bylock" kullandığı iddiasını reddetti.



ByLock tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu belirten Özdemir, "ADSL hattı üzerinden de ByLock kullandığım iddia edilmektedir. Bunu kabul etmiyorum. Komşular ve misafirler benim verdiğim şifreyle ADSL internet hattını kullanıyorlardı. Kullananlar bu programı indirmiş olabilir." dedi.



Mahkeme başkanının Sulh Ceza Hakimliği ile mahkemedeki ifadesinde çelişki olduğunu belirtmesi üzerine Özdemir, "Ben o dönemde Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nü yürütüyordum. Birçok farklı programla alakalı çalışma yapıyorduk. Düşündüm, taşındım, ByLock programını indirmedim. Dolayısıyla Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifademi kabul etmiyorum." diye konuştu.



Sanık Özdemir, FETÖ ile alakasının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.



Tutuklu sanık Nagıp Polat da "ByLock"u yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.



Hakkındaki arama kararını duyunca teslim olduğunu, serbest bırakıldığını, daha sonra gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirten Polat, "ByLock listesinin güvenli olduğunu düşünmüyorum. MİT tarafından elde edildikten sonra mahkeme dosyasına girene kadar güvenliğinin sağlanamadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Polat, 2008 yılında Bank Asya'da hesap açtığını ifade ederek, "Faizsiz bankacılık olduğundan dolayı tercih ettim. 2013 yılında kapattım. Hesap hareketlerim yoktur, talimatla para yatırmadım." dedi.



Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin ve irtibatının bulunmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini belirten Polat, tahliyesini ve beraatını istedi.



Diğer sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bir şüphelinin "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir şüphelinin ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı daha sonra KHK ile ihraç edildiği aktarıldı.



Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığının anlatıldığı iddianamede, bazı sanıkların ise çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği belirtildi.



İddianamede, bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunduğu ifade edilerek, bazı sanıkların terör örgütünün evlerinde kalıp eleman yetiştirdiği, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği aktarıldı.



Şüphelilerin örgüt adına himmet verip ve topladığının anlatıldığı iddianamede, sanıkların "FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨" ile su¨reklilik, c¸es¸itlilik ve yogˆunluk arz eden organik bagˆ kurdugˆu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı savunuldu.