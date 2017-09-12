Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla dava açılan 45'i tutuklu 5'i firari 64 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Ayrıca bazı sanıklar, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıkların savunmaları alındı.



Tutuklu sanık Adem Murat Olcay, savunmasına hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başladı.



Olcay, özel bir lisede öğretmenlik yaptığını, iddianamede belirtilen telefon numarasının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Ancak ByLock indirmedim ve kullanmadım. İlk kez darbe girişiminden sonra duydum. Çalıştığım okul Bank Asya'da ödeme yapıyordu. Maaş hesabımda bulunduğu için bu bu bankayı rutin bankacılık işlemlerinde kullandım. Suçsuzum, uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Tutuklu sanık Burak Kılıç da 2014 yılında çalıştığı firma ile Türkmenistan'da iş yaptıklarını söyledi.



Türkmenistan'da WhatsApp programının yasak olduğunu öğrendiğini ve bununla ilgili bir araştırma yaptıklarını belirten Kılıç, "Türkmenistan'da Line ve Tango'nun serbest olduğunu fark ettik. Türkmenistan'a gidecek olan ekip orada bir ay kalacaktı. Onlarla irtibata geçebilmek için bu tarz programlar indirdim. Bu programları indirirken yanlışlıkla ByLock indirmiş olabilirim. Yine de emin değilim. Türkmenistan'a iş yaptığımız dönemler 2014 Eylül ve Ekim aylarıdır. ByLock tespit tarihi de bu tarihe denk gelmektedir. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.



Diğer tutuklu sanık Özkan Aydın da 2007'den beri Bank Asya'da hesabının olduğunu kaydetti.



17-25 Aralık'tan önce ve sonra birçok bankacılık işlemlerini Bank Asya hesabı üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Tarihini tam hatırlayamadığım bir zaman diliminde eşimin altınlarını bozdurup buradaki hesabıma yatırdım, kısa bir süre sonra da çektim. Kesinlikle bankaya destek amaçlı para yatırmadım. Talimat üzerine para yatırmadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Diğer tutuklu sanıklar da "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.



Sanık avukatları da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede aralarında hemşire, esnaf, mühendis, öğretmen, memur, güvenlik uzmanı ve akademisyenin de bulunduğu 64 sanık hakkında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Ayrıca bir sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların mesleklerinden Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ihraç edildiği bildirildi.



İddianamede, tüm sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtilerek, bazı şüphelilerin Zaman gazetesi aboneliklerinin bulunduğu aktarıldı.



Bazı sanıkların adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunduğu anlatılan iddianamede, ayrıca bazı sanıkların terör örgütünün evlerindeki sohbetlere katıldığı aktarıldı.



İddianamede, sanıklardan bir kısmının KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Dernegˆi'ne bagˆıs¸ yaptıgˆının belirlendigˆi, sanıkların adreslerindeki aramalarda ele geçen materyaller ve dokümanların içeriğinden, diğer deliller incelendiğinde, "FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨" ile su¨reklilik, c¸es¸itlilik ve yogˆunluk arz eden organik bagˆ kurdugˆu, üzerilerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.