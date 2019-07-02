Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Kaynak: AA