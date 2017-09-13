Sakarya'da Fetö'nün Adliye Yapılanmasına Operasyon: 13 Gözaltı

SAKARYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün adliye yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonlar devam ediyor. Terör örgütünün Sakarya Adliyesi'ndeki yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen aralarında Yazı İşleri Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı, Zabıt Katipleri ve İnfaz Koruma Memurlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.



Gözaltına alınan isimlerin Sapanca Adliyesi Yazı İşleri Müdürü M.G, Ferizli Adliyesi Yazı İşleri Müdür Vekili A.Ç., 2 zabıt katibi, 2 icra müdür yardımcısı, 1 cezaevi teknisyeni, 1 sivil personel ve 5 infaz koruma memuru oldukları öğrenildi. - Sakarya