Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanması sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sanıklar hakkında yeni itirafçı ya da tanık beyanının tespit edilmediği yazısının geldiği, Naciye Alişan hakkında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinin ulaşmadığı zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı da dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "ByLock" içerikleri ile ID eşleştirme çalışmalarının gelişinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Süreç

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz