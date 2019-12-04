Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi
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Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi

Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Sakarya Valiliği'nde düzenlendi.

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40
Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi

Metal ve Otomotiv İhtisas Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında 'nde düzenlendi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 530 hektar büyüklüğünde sınırları çizilen ihtisas OSB'nin son durumu hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra müteşebbis heyet üyelerinin gündemdeki konulara ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu toplantı sonunda OSB'ye dair çeşitli kararlar alındı.

Vali Nayir, Sakarya'nın OSB'ler konusunda tecrübe kazanıp önemli bir mesafe katettiğini ve Ferizli OSB'nin de bu tecrübeler sayesinde her ayrıntısına önem verilerek kurulduğunun altını çizerek, hem ekonomiye hem de istihdama önemli bir katkı sağlamasının bölgeyi daha da hareketlendireceğini belirtti.

Kaynak: AA
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