Sakarya'da fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi

06.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:44

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerinin arasına Sakarya'dan da yenileri katıldı.

Kentte 411 olan fahri trafik müfettiş sayısı, 117 yeni görevlendirmeyle 528'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konferans salonunda fahri trafik müfettişlerine görev ve yetkileri, mobil uygulamanın avantajları ve nasıl kullanılacağına dair eğitim verildi.



Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, fahri trafik müfettişliğinin gönüllülük meselesi olduğunu belirterek, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik düzeninin sağlanması için emniyet teşkilatına katkı sunacak fahri trafik müfettişlerine teşekkür etti.

Kentte ve Türkiye'nin her yerinde yetkili olan fahri trafik müfettişlerinin ceza adaleti kavramını çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bu yetkiyi kullanırken kişiselleştirmeden trafik güvenliğine katkı sunacak şekilde karar almanız gerekiyor. Sizlerin kararları trafikteki can kayıplarının önüne geçmektedir. Görüş ve önerileriniz bizim için önemli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kaya, fahri trafik müfettişlerine yapacakları görevlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA