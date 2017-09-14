Sakarya'da Faciadan Dönüldü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metrelerce yükseklikteki ağaç, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Şirinevler Mahallesi üzerinde bir evin bahçesinde bulunan metrelerce yükseklikteki ve kökü çürük olan ağaç park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilin üstüne devrilen dev ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Şans eseri olay anında kimsenin yoldan geçmemesi olası yaşanabilecek daha büyük bir hadiseyi önledi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada otomobilde büyük hasar meydana geldi.



(Murat Hazer / İHA)