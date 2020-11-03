Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını
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Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını

03.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:13

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında çıka yangın hasara yol açtı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında çıka yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, fabrikada hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını
Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını
Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını
Son dakika haberleri: Sakarya'da fabrika yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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