Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 635 şüpheliden 117'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 635 şüpheliden 117'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 635 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 66'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 8, en çok da 22 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 51 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Eylül ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 36 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 247 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde kayıp olarak aranan 16 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 15 kişiye işlem yapılırken 4 ikamet ise mühürlendi. - SAKARYA

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da Eylül ayında 117 şüpheli tutuklandı - Haberler
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