Sakarya'da evin çatısı alev alev yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatı katı alev alev yandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatı katı alev alev yandı. Çatının alevlere teslim olduğu ve itfaiyenin müdahale anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait 2 katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye tedbir amaçlı sevk edilen sağlık ekipleri ise, herhangi bir yaralı veya dumandan etkilenen birinin olmaması sebebi ile olay yerinden ayrıldı.

Çatı katının alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın oluştuğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı