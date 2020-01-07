Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı

Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde evi yanan vatandaşın yardımda bulundu.

07.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:08
Sakarya'da evi yanan adama yardım eli uzandı

ekipleri, ilçesinde evi yanan vatandaşın yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı 'nin talimatıyla harekete geçen ekipleri, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal yardım kartı sahibi de olan Nefesoğlu'na giyecek ve yatacak yer desteğinde bulunuldu.

Akıncılar Mahallesi Berber Sokak'ta yaşayan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) ait tek katlı müstakil evde, dün dışarıda bulunduğu sırada yangın çıkmış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü.

Komşularının vermesi üzerine yaşadığı sokağa gelen Nefesoğlu, evi yandığı için gözyaşı dökmüştü.

Kaynak: AA
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