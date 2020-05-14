Sakarya'da "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" yarışması Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" temalı yarışma sona erdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" temalı yarışma sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden başlatılan yarışmaya yüzlerce çocuk başvurdu.

Twitter üzerinden @emniyetSakarya adresine "#KurallarAklımda #HeryılDahaİyiye #Sakarya" etiketleriyle akıllarında kalan trafik kurallarını video çekerek paylaşan her çocuğa polis arabası ve bebek gibi çeşitli hediyeler gönderilecek.

İl Emniyet Müdürü Kaya, yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederek, videoların birbirinden güzel ve anlam dolu olduğunu belirtti.

Normalde en çok beğeni alan 100 çocuğa hediye verilmesinin planlandığını ama evlerde kalarak koronavirüsle mücadeleye destek olan tüm miniklere ödüllerinin ulaştırılacağını aktaran Kaya, "Yarışmayı, tüm çocuklarımız kazandı. Yarışmaya katılan her evladımıza hediyelerini polis memurlarımızla göndermeye karar verdik. Kısa sürede minik yüreklerin hediyeleri adreslerine ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA