Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Karasu ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karasu ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manavpınarı Mahallesi'nde M.V'nin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, olay yeri incelemesi sonucunda elde ettikleri delilleri değerlendirerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Hırsızların kullanmış olduğu otomobili Karasu-Adapazarı yolu üzerinde durduran ekipler, şüpheliler T.Y, E.K, K.K, C.Ç, T.A. ve T.Y. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada bulunan çalıntı eşyalar ev sahibine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C,Ç, T.Y ile E.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.