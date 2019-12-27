Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Karasu ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:20
Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manavpınarı Mahallesi'nde M.V'nin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Komutanlığına bağlı asayiş timleri, olay yeri incelemesi sonucunda elde ettikleri delilleri değerlendirerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Hırsızların kullanmış olduğu otomobili Karasu-Adapazarı yolu üzerinde durduran ekipler, şüpheliler T.Y, E.K, K.K, C.Ç, T.A. ve T.Y. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada bulunan çalıntı eşyalar ev sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C,Ç, T.Y ile E.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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