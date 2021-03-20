Sakarya'da evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 16 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 16 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından evde bulunan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün