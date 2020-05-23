Sakarya'da "Evde Hayat Var" hikaye yarışması düzenlendi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Evde Hayat Var" hikaye yarışması kazananlarına hediyelerini takdim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Evde Hayat Var" hikaye yarışması kazananlarına hediyelerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının karantina sürecini fırsata çevirmek adına ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Başkan Yüce, başarılarının devamını temenni ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, "Evde kaldığı süreci en güzel şekilde değerlendirerek içinden geçenleri yazıya döktünüz. Okuyan ve düşünen, yaşadıklarına dair duygularını yazıya döken gençlerimizi görmek geleceğe dair olan umutlarımızı tazeliyor. Hayalleri ile kelimelere yön veren, en güzel vakitlerinde kaleme, kağıda ve kitaba sarılan öğrencilerimiz inşallah gelecekte de ülkemizi ve şehrimizi başarılarıyla gururlandıracaktır. Evde kalmanın üretmeye engel olmadığını en güzel şekilde kanıtlayan kardeşlerimizin hikayelerini Büyükşehir Belediyemizin kütüphanesine yeni bir eser olarak kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA