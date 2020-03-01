Sakarya'da ev yangını
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Sakarya'da ev yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

01.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:40
Sakarya'da ev yangını

'nın ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Selvinaz Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

Yangını görenlerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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