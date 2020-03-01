Sakarya'da ev yangını
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Selvinaz Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA