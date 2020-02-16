Sakarya'da ev yangını

16.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:34

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesinde S.D'ye ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu bina sakinleri ile sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye erlerince kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA