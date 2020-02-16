Sakarya'da ev yangını
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Sakarya'da ev yangını

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

16.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:34
Sakarya'da ev yangını

'nın ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesinde S.D'ye ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu bina sakinleri ile sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye erlerince kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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