Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Sakarya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 iş yeri ile evden gece saatlerinde ziynet ve elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli H.A'yı (38) Serdivan ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 31 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve "hırsızlık" suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.A. tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin bir iş yerine girmesi ve hırsızlık olayını gerçekleştirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA