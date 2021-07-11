Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi

Sakarya Engeliler ve Yardımlaşma Derneği'nce engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Sakarya Engeliler ve Yardımlaşma Derneği'nce engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İl Ormanı'nda gerçekleştirilen piknikte, engelliler gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Bülent Dik, salgın nedeniyle engellilerle uzun sure bir araya gelemediklerini belirterek, "Bugün ailelerimizle güzel bir gün tertipledik, güzel dakikalar geçirdik. Katkıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Türkiye Multipl Skleroz Derneği Sakarya Şubesi ile Sakarya Faal Müzisyenler ve Müzik Sevenler Derneği de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş