Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi
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Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi

Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Engeliler ve Yardımlaşma Derneği'nce engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Sakarya Engeliler ve Yardımlaşma Derneği'nce engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İl Ormanı'nda gerçekleştirilen piknikte, engelliler gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Bülent Dik, salgın nedeniyle engellilerle uzun sure bir araya gelemediklerini belirterek, "Bugün ailelerimizle güzel bir gün tertipledik, güzel dakikalar geçirdik. Katkıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Türkiye Multipl Skleroz Derneği Sakarya Şubesi ile Sakarya Faal Müzisyenler ve Müzik Sevenler Derneği de katıldı.

Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi
Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi
Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi
Sakarya'da engelliler İl Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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