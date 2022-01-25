Sakarya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin - Haberler
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Sakarya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Sakarya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Çetin Oktay Kaldırım, Engelli, Sakarya, Kamu, Güncel, Haber

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