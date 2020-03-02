Sakarya'da engelli öğrencilere evde eğitim veriliyor

02.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:12

Sakarya'da engelli öğrencilere "Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi" kapsamında eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yönerge kapsamında 76 engelli öğrenciden biri olan 11 yaşındaki hidrosefali hastası Yunus Emre Karacan'a evinde öğretmeni Setenay Dalga tarafından haftada 4 gün ders veriliyor.

Serdivan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nesri Girgin, yaptığı açıklamada, sağlık problemleri yüzünden okula gidemeyen öğrencileri, evde hem akademik anlamda hem de sosyal eğitim olarak eğitmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuğun ailelerine yönelik de çalışma yaptıklarını belirten Girgin, "Özellikle çocuğun ihtiyaçları oranında, hangi duruma müdahale edeceğini, hangi konularda bizden destek alabileceğini, çocuğun özellikle gelecekte bağımsız olarak yaşantısını sürdürebileceği konularda güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Serdivan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Hafize Ayyıldız da kentte 76 engelli öğrenciye evde eğitim hizmeti verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA