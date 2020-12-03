Engelli öğrencilerden "Anlıyor musun?" videosu
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Engelli öğrencilerden "Anlıyor musun?" videosu

03.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:03

Sakarya'da engelli ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video hazırladı.

Sakarya'da engelli ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video hazırladı.

Geyve Osmangazi Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğretmenleri Şule Erol ve Berat Ateş'in öncülüğünde duygusal bir video çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm toplumun birçok konuda engellerle karşı karşıya olduğuna işaret eden öğrenciler, "İşinize ve okulunuza gidemiyorsunuz tıpkı benim gibi. Sevdiklerinizi göremiyorsunuz tıpkı benim gibi. İstediğinizde sokağa çıkamıyorsunuz tıpkı benim gibi. Sevdiklerinize sarılamıyorsunuz tıpkı benim gibi. Yollarımız kesişti. Böyle olsun istemezdik. Anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, sosyal medyada beğeni alan videonun sonuna ise "Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Anlıyor musun?" mesajını ekledi.

Engelli öğrencilerden 'Anlıyor musun?' videosu
Engelli öğrencilerden 'Anlıyor musun?' videosu
Engelli öğrencilerden 'Anlıyor musun?' videosu
Engelli öğrencilerden 'Anlıyor musun?' videosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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