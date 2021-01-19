Sakarya'da engelli kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı
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Sakarya'da engelli kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

19.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:42
Sakarya'da engelli kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kelepçeyle kamyonete bağladıkları engelli kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kelepçeyle kamyonete bağladıkları engelli kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde bir grup genç, kelepçe yardımıyla kamyonete bağladıkları zihinsel engelli Ö.S'yi bir süre koşturdu.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli, ailenin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İfadelerinde şaka yaptıklarını belirten şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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