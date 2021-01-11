Engelli genç kız, hayırseverlerin protez bacak yardımıyla 29 yıl sonra ilk adımını attı

Sakarya'da doğuştan bacakları olmayan 29 yaşındaki Gülseren Keleş, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin girişimi sonucu Almanya'daki yardımseverlerin hediye ettiği protez bacaklarla ilk adımını attı.

Sakarya'da doğuştan bacakları olmayan 29 yaşındaki Gülseren Keleş, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin girişimi sonucu Almanya'daki yardımseverlerin hediye ettiği protez bacaklarla ilk adımını attı.

Serdivan ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi Ömer İçöz, Adapazarı ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen engelli Keleş'in yürüme hayalini gerçekleştirmek için Almanya Mainz Barbaros Camisi Gençlik Kolları ve sponsor firmayla görüştü.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan 90 bin lira değerindeki protez bacaklar, medikal uzmanları tarafından montajlanarak Gülseren Keleş'e takıldı.

Eğitmenler eşliğinde 29 yaşında ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşayan Keleş, 3 ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından özgürce gezebilmenin hayalini kuruyor.

"Okula da gitmek istiyorum"

Keleş, AA muhabirine, 29 yıl sonra yürümenin gerçekten çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

"İnşallah artık çarşılara gidebilecek ve alışveriş yapabileceğim." diyen Keleş, "Beni 29 yıl sonra ayağa kaldıran ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Okula da gitmek istiyorum. Yürümek güzel bir şey, aklımdan hep, 'Acaba bir gün yürüyebilecek miyim?' diye geçiyordu ama şükürler olsun ki Ömer Bey'in yardımlarıyla ayağa kalkıp yürüyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Aynur Keleş de kızının 29 yıldır hiç ayağa kalkamadığını, İçöz'ün kızının elinden tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür ki bundan sonra kızımla gezmelere gideceğiz. Bizlere yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Kızım, tekerlekli sandalyede evin camından gezen insanlara bakıyordu, benim de içim gidiyordu. Bir anne tabii ki çocuğunun mutluluğunu ister. Allah'a şükür ki kızım artık yürüyebilecek."

"Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu"

SERGEM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi İçöz de Gülseren'in hayalini gerçekleştirmek için Almanya'daki dostlarıyla harekete geçtiklerini, sponsor firmanın desteğiyle onu ayağa kaldırdıklarını aktardı.

Gülseren'in hayali ve heyecanına ortak olduklarını dile getiren İçöz, "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Ayağa kalktı ama bu bir süreç ve zamana ihtiyacımız var. Fizyoterapistler ve doktorlar eşliğinde 2-3 ay sonra daha hızlı adımlar atacak. İnşallah çok çok daha iyi yürüyecek ve mutlu olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş