Sakarya'da engelli çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen programa katılan engelli çocuklar spor yaptı, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Gençlik Merkezi sinema salonunda gerçekleştirilen organizasyona, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Salonda spor yapan, müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, hep birlikte keyifli vakit geçirdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, organizasyonun son derece faydalı olduğunu belirterek, "Hem engellilerimiz ve aileleriyle sohbet etme fırsatı bulduk hem de engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi." dedi.

Çam, her konuda kendilerine destek olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer ilgililere teşekkür etti.