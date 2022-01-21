Sakarya'da engelli bireylere gezi düzenlendi

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ile bir turizm şirketi tarafından düzenlenen programa katılan engelli bireyler, gönüllerince eğlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ile bir turizm şirketi tarafından düzenlenen programa katılan engelli bireyler, gönüllerince eğlendi.

Engelli bireyler, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile KYK Sakarya Kız Yurdu öğrencilerinin de destek verdiği programda, Kocaeli'de bulunan doğal yaşam parkı "Ormanya"yı gezdi.

Daha sonra Kartepe Kayak Merkezi'ne giden engelli bireyleri, kar topu oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, engelli bireylerin sosyal hayata katılmasının ve mutlu olmasının ilk amaçları arasında yer aldığını söyledi.

Bundan sonra da engelli bireylere yönelik çeşitli etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Çam, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ve Kızılay ile ortak projeler yapacağız. Gençlerden aldığımız destekler bizleri mutlu ediyor. Etkinliğimize sponsor olan turizm şirketi başta olmak üzere engellilerimizi eğlendiren, onlarla ilgilenen gençlerimize, etkinliğimize katılan özel birey ve ailelerine çok teşekkür ederiz." dedi.