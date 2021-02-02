Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

02.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:03

Sakarya'nın Karasu ilçesinde engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Caddesi D-010 kara yolunda 54 PA 093 plakalı otomobiliyle ilerleyen A.Ş, Dörtyol ışıklar mevkisinde elektrikli engelli aracına çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 UC 4201 plakalı beton mikserine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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