Sakarya'da endüstriyel kenevirin kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışma yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da endüstriyel kenevirin kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışma yapılacak

Sakarya'da endüstriyel kenevirin kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışma yapılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen kenevirin kullanım alanının genişletilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen kenevirin kullanım alanının genişletilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 400 dekarlık alanda yetiştirilen kenevirin bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğini öngören protokol imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle Arifiye, Hendek ve Erenler ilçelerinde ekimi yapılan kenevir bitkisi üzerinde üniversite tarafından bilimsel araştırmalar yapılarak, Bakanlığa teknik raporun sunulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece tohum ve lif üretimi amacıyla ekimine başladığımız endüstriyel kenevir bitkisi 250'den fazla ayrı alanda faydalanılabilecek mucizevi bir bitkidir. Bu bitkinin insanlığın faydasına olan kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışmalar yapılıp, ilgili bakanlıklardan izin alınarak yetiştiriciliğin yapılması amaçlanmaktadır. Bu hususta özellikle kenevir bitkisinden kannabidiol (CBD) elde edilmesi ve bu konuda Ar-Ge çalışmalarının yapılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Akdeniz Üniversitesi ile yapılacak bilimsel araştırmalar sonucunda kenevir bitkisinin daha geniş alanlarda kullanılması noktasında hazırlanacak teknik rapor Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacaktır."

Protokol imza törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Cengiz'in katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Demet Akalın Prens William
Spor Ali Koç Can Bartu Hakan Reçber Rıza Kayaalp Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da endüstriyel kenevirin kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışma yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:44:16. #1.15#

title