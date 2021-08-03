Sakarya'da endüstriyel kenevirin kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışma yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen kenevirin kullanım alanının genişletilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen kenevirin kullanım alanının genişletilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 400 dekarlık alanda yetiştirilen kenevirin bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğini öngören protokol imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle Arifiye, Hendek ve Erenler ilçelerinde ekimi yapılan kenevir bitkisi üzerinde üniversite tarafından bilimsel araştırmalar yapılarak, Bakanlığa teknik raporun sunulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece tohum ve lif üretimi amacıyla ekimine başladığımız endüstriyel kenevir bitkisi 250'den fazla ayrı alanda faydalanılabilecek mucizevi bir bitkidir. Bu bitkinin insanlığın faydasına olan kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışmalar yapılıp, ilgili bakanlıklardan izin alınarak yetiştiriciliğin yapılması amaçlanmaktadır. Bu hususta özellikle kenevir bitkisinden kannabidiol (CBD) elde edilmesi ve bu konuda Ar-Ge çalışmalarının yapılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Akdeniz Üniversitesi ile yapılacak bilimsel araştırmalar sonucunda kenevir bitkisinin daha geniş alanlarda kullanılması noktasında hazırlanacak teknik rapor Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacaktır."

Protokol imza törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Cengiz'in katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek