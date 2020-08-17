Sakarya'da endüstriyel kenevir için Ar-Ge çalışmaları yapılacak
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Sakarya'da endüstriyel kenevir için Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Endüstriyel kenevir ürünüyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılabilmesi için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya'da endüstriyel kenevir için Ar-Ge çalışmaları yapılacak
17.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:04

Endüstriyel kenevir ürünüyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılabilmesi için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, uzun yıllar dünyada ve Türkiye'de ekimi yapılan, ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan ve daha sonra çeşitli gerekçelerle yasaklanan kenevirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle yeniden ekimine başlandığını vurguladı.

Sakarya'daki ekim işlemlerine Bakanlık onayıyla başladıklarını belirten Yüce, "Sonuçlara ulaşmak için bölgesel kalkınma modelini hedef olarak koyduk. Bu hedef doğrultusunda Sakarya Üniversitemiz ile mucize ürünümüz kenevirin ekiminden hasadına, toprağından tohumuna kadar bütün safhalarını iş birliği halinde yürütmeyi arzu ettik. Sayın Rektörüm de her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bugün de protokol yapıyoruz. Tarihi günün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, endüstriyel kenevir üretimini kent genelinde yaygınlaştırma konusunda çalışma gerçekleştirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda endüstriyel kenevirle ilgili 19 ilde kontrollü şekilde ekim müsaadesi var. Sakarya'mız ise özel izin alarak ekimlerini gerçekleştirdi. Dolayısıyla bizler bu özel iznin genele çevrilmesini ve Sakarya'mızın ekim müsaadesi olan 19 il arasına girmesi hususunda gayret sarf ediyoruz. Bir yandan da ekim alanlarımızı artırma çalışmaları yapıyoruz. Tarım Bakanlığımızla iş birliği halindeyiz. İnşallah 2021 yılında tarım alanlarımızı daha da genişleteceğiz."

"Kazanan her zaman Sakarya olacak"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da önemli bir ana tanıklık ettiklerinin, Sakarya'nın sanayi şehri olmasının yanında tarım konusunda da önemli faaliyetlere imza attığının altını çizdi.

Akademisyenlerin kenevirden neler üretilebileceğine dair işin içinde olmasının Ar-Ge altyapısını geliştirme bakımından önemli olduğuna işaret eden Savaşan, "Özellikle bilgiye, bilginin ürüne dönüşmesine, Ar-Ge'nin teknolojiye dönüşmesi konumunda üniversiteye güvenilmesini, alan açılmasını ayrıca değerli buluyoruz. İnşallah bu iş birliğinden hayırlı ve bereketli sonuçlar alabiliriz. Kazanan her zaman Sakarya olacak. Bilimsel bilgi sayesinde ülkemize de fayda sağlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Yüce ve Savaşan, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Manşet

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