Sakarya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor

Sakarya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 180 anneye eğitim ve seminer verildi.

Sakarya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 180 anneye eğitim ve seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince proje kapsamında 45 anne ve adayı emniyet mensubuna eğitim verildi.

UYUMA uygulaması hakkında bilgi verilen polislere ayrıca uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması"nda birinci seçilen "iki ekmek" isimli kısa film de izletildi.

Proje kapsamında şu ana kadar kent genelinde 180 anneye eğitim ve seminer verilirken, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz