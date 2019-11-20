Sakarya'da Elmalı Göleti tarıma katkı sağlayacak

20.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da yapılan Elmalı Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya'ya yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği kaydedildi.

Sakarya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU' projesi kapsamında Sakarya ilimiz de nasibini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sakarya Elmalı Göleti'nin gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığını müjdeledi.

Gölette depolanacak suyla 3 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Aydın, "Elmalı Göleti'nin temelden yüksekliği 29 metre olup 1,18 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Sakarya Merkez Elmalı Göleti'nin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla ürün çeşit ve kalitesinde artış sağlanacak olup 2019 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 617 bin liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA