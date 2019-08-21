Sakarya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karadiken Mahallesi'nde M.A'ya ait evin bahçesine geçici olarak yerleşen tarım işçileri, elektrik hattı çekmeye çalışırken yaşanan arızayı gidermek istedi.
İşçilerden Suat Sezer (18) kabloyu onarmak istediği sırada C.N'nin hatta elektrik vermesi sonucu akıma kapıldı.
Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli C.N, savcının talimatıyla gözaltına alındı.