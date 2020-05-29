Sakarya'da Ekonomik Destek Paketi'ne başvurular başlıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından esnaflara yönelik açıklanan "Ekonomik Destek Paketi"ne başvurular başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından esnaflara yönelik açıklanan "Ekonomik Destek Paketi"ne başvurular başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, esnaflar tarafından yapılacak başvurular ile açıklanan destekler hak sahiplerine ulaşacak.

"Ekonomik Destek Paketi" başvuruları kapsamında, belediye denetiminde izin, ruhsat veya kira yöntemi ile toplu taşımacılık faaliyeti yapan ve mazot desteğinden yararlanmak isteyen esnaf 1-5 Haziran'da Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (SESOB) başvuru yapabilecek.

Salgın sürecinde pandemi kurallarına uygun seyrek oturma düzeninde çalışma zorunluluğu bulunan (minibüs, dolmuş taksi, özel halk otobüsü) her plaka için 1000 lira değerinde yakıt verilecek, başvuru sonucunda SESOB tarafından belediyeye bildirilen hak sahiplerine mazot desteği yapılmasına başlanacak.

Su faturası desteği

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan esnaf, su faturası desteğinden faydalanmak için başvurularını 1-5 Haziran'da SESOB'a başvuru yapabilecek.

Başvuru sonucunda SESOB tarafından belediyeye bildirilen esnafın su faturaları 1000 liraya ulaşıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Kira ertelenmesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden izin, ruhsat veya kira yöntemi ile toplu taşıma faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat, izin ve hat kiraları borçlarının faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi süreci

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden izin, ruhsat veya kira yöntemi ile toplu taşıma faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat, izin ve hat kira borçları faizsiz olarak herhangi bir talebe bağlı olmaksızın Meclis kararı ile 3 ay ertelenecek.

Tüm iş yerlerinin 3 ay su faturası ertelenmesi

Tüm işyerlerinin herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın, nisan-mayıs-haziran su faturaları temmuz ayına kadar ertelenecek.

Ertelenen iş yeri su faturaları, esnafın SASKİ'ye başvurmaları halinde vade farkı alınmaksızın 3 eşit taksit halinde ödenebilecek.

İlan ve reklam vergisi alınmaması kararı

Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerde faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerlerinin yıllık ilan ve reklam vergileri, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmı mükellefler tarafından bizzat veya online olarak (www.sakarya.bel.tr) başvurmaları suretiyle alınmayacak.

Öte yandan belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ödenmesi 19 Mart'tan itibaren 3 ay herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Meclis kararı ile ertelenecek.

Belediyeye ait iş yerlerinden kira alınmaması süreci

Belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olup salgın sürecinde faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yeri sahiplerinden, belediyeyle ilgili durdurulma kararıyla birlikte bizzat dilekçe ile başvurmaları halinde bu dönemlere ilişkin kiralar alınmayacak.

Kaynak: AA