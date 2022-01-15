Ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren 3 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan E-sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda elektronik cihaz kullanarak kopya çekilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında, 3 kulak içi kulaklık, 3 kablosuz bağlantı cihazı, 3 mikrofon düzeneği, cerrahi maske ve gömleğe yerleştirilmiş 3 düğme kamera ele geçirildi.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.