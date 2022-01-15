Ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren 3 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan E-sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda elektronik cihaz kullanarak kopya çekilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, 3 kulak içi kulaklık, 3 kablosuz bağlantı cihazı, 3 mikrofon düzeneği, cerrahi maske ve gömleğe yerleştirilmiş 3 düğme kamera ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 3 şüpheli yakalandı

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 3 şüpheli yakalandı

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 3 şüpheli yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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