Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da bir eğlence merkezi girişinde çıkan kavgada üç kişi silahla yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir eğlence merkezi girişinde çıkan kavgada üç kişi silahla yaralandı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir eğlence merkezine girmek isteyen 3 kişi ile iş yerinin güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin görevlisi silahla A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A.'yı (40) çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan iş yeri güvenlik görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Sakarya, Güncel, Haber

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