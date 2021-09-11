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Sakarya'da eğlence mekanlarına denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da eğlence mekanlarına denetim

Sakarya'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında toplam 379 şahsın GBT kontrolü yapılırken, gece 24.00'dan sonra müzik kısıtlamasına uymayan işletmelere ise ceza yağdı.

Sakarya'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında toplam 379 şahsın GBT kontrolü yapılırken, gece 24.00'dan sonra müzik kısıtlamasına uymayan işletmelere ise ceza yağdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince şehir genelinde bulunan eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak işletmelerin belgelerini de kontrol etti. Toplam 379 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, gece 24.00'dan sonra müzik kısıtlamasına uymayan işletmelere ise ceza yağdı. - SAKARYA

Sakarya'da eğlence mekanlarına denetim

Sakarya'da eğlence mekanlarına denetim

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