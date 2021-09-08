SAKARYA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜĞÜ İHBARI (2)

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YÖNÜNDE BİLGİ EDİNİLEMEDİSakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YÖNÜNDE BİLGİ EDİNİLEMEDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Yapılan soruşturmada bölgede bulunan eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler ihbar doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir