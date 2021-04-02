Sakarya'da ebru sanatıyla buluşan tekstil ürünleri ve kenevirden üretilen süs eşyaları ilgi görüyor
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Sakarya'da ebru sanatıyla buluşan tekstil ürünleri ve kenevirden üretilen süs eşyaları ilgi görüyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya'da ebru sanatıyla buluşan tekstil ürünleri ve kenevirden üretilen süs eşyaları ilgi görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ebru işlemeli kravat ve kenevirden süs eşyaları yapımı projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ebru işlemeli kravat ve kenevirden süs eşyaları yapımı projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte hayırseverlerin desteğiyle belediye bünyesinde başlatılan "Sosyal Mağaza" ve "Sosyal Market" uygulamaları, ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini karşılıyor.

Sosyal projeler kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki el sanatları eğitmenleri ve öğrencilerin, ebru sanatını nakşettikleri saten kumaşlardan rengarenk ürünler ile belediyenin inisiyatifinde üretilen kenevir bitkisinden süs eşyaları ve oyuncaklar halkın beğenisine sunuluyor.

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Mağaza'ya yardımseverlerden gelen yeni ve ikinci el ürünlerin dezenfekte işleminden geçirilerek raflardaki yerini aldığını söyledi.

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin, fert sayısına göre yapılacak puan tanımlamalarına göre mağazadan alışveriş yapabileceğini anlatan Yüce, "Her aile yaz ve kış olmak üzere sene de iki defa ihtiyacını buradan karşılayacaktır. Her yaşın ve kesimin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Temel gıda maddelerini karşılayacakları sosyal marketimizi de hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezindeki çalışmaları da inceleyen Yüce, burada kenevir lifinden süs eşyalarının yanı sıra ebru sanatının tekstil ile bütünleştiği çalışmaların yapıldığını aktardı.

Yüce, kenevirden, polyesterden ve bal mumundan yapılan doğa dostu ürünleri vatandaşların beğenisine sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından üretilen endüstriyel keneviri merkezimizde çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz. Oyuncaklar, tabak, çanta, yastık kılıfı, ayakkabı ve dekoratif eşyalar kenevirden üretilen ürünlerden bazıları. Bitkilerden üretilen esansların yer aldığı şehrimizin sembollerinin kullanıldığı mum üretimi yapılmaktadır. Bunun dışında ebru sanatının nakşedildiği tekstil ürünleri elde etmekteyiz. 15. yüzyıla ait ebru motiflerinin saten kumaş üzerine işlendiği kravat, kol düğmesi, mendil takımları, eşarp ve fular takımları üretiyoruz."

Yüce'ye, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve bazı ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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