Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

İki adreste 170 kök Hint keneviri, yaklaşık 100 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçiren ekipler, Ü.G. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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