Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla ilçenin ev sahipliği yaptığı organizasyona 25 ilden 838 sporcu katıldı.

Atatürk Spor Salonundaki şampiyonada sporcular 10, 12 ve 14 yaş altı epe, flöre ve kılıç dallarında birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren kız ve erkek sporculara ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve federasyon yetkililerince verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Sakarya'da düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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