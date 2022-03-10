Sakarya'da düzenlenecek kürek yarışları ertelendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 11-13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları ertelendi.

Türkiye Kürek Federasyonunun sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarışlar 16-20 Mart'ta Sapanca Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecek.