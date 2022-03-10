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Sakarya'da düzenlenecek kürek yarışları ertelendi

AA - Uğur Subaşı - Spor
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Sakarya'da düzenlenecek kürek yarışları ertelendi

Sakarya'da 11-13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları ertelendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 11-13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları ertelendi.

Türkiye Kürek Federasyonunun sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarışlar 16-20 Mart'ta Sapanca Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecek.

AA / Uğur Subaşı - Spor

Türkiye Kupası, Sakarya, Kürek, Mart, Spor, Haberler

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