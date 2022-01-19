SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da takibe aldığı bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasından karton kutular indirildiğinde boş makaronlar görüldü. 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makarona el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.