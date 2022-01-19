SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da takibe aldığı bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasından karton kutular indirildiğinde boş makaronlar görüldü. 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makarona el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

SAKARYA'DA DURDURULAN KAMYONDA 15 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sakarya, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title