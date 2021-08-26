Sakarya'da dün gece kaybolan kadın baygın halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da dün gece kaybolan kadın baygın halde bulundu

Sakarya'da dün gece kaybolan kadın baygın halde bulundu
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Ayşe Pelen, evinin 1 kilometre uzağında baygın halde bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Ayşe Pelen, evinin 1 kilometre uzağında baygın halde bulundu.

Dikmen Mahallesi'nde iddiaya göre gece saatlerinde aile üyeleri ile tartışan Pelen evinden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması sonucu bölgeye AFAD, Jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları neticesinde Pelen, evinin 1 kilometre yakınında baygın halde bulundu.

Pelen, olay yerine çağrılan ambulansa Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta Merve Boluğur
Spor Marcao Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sakarya'da dün gece kaybolan kadın baygın halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 19:12:40. #1.14#

title