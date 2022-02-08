SAKARYA'DA DRONE FİLOSU İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
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SAKARYA'DA DRONE FİLOSU İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 drone kullanarak yaptığı operasyonda 9 kişi yakalandı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 drone kullanarak yaptığı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü haklarında 2 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 drone kullanarak yapılan operasyonda, havadan baskın yapılacak evler takibe alındı. Evlere düzenlenen baskınla G.K, A.B, F.Y, T.T, A.C, G.K, M.R.C, S.B. ve T.B. yakalandı. 9 kişi adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

SAKARYA'DA DRONE FİLOSU İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

SAKARYA'DA DRONE FİLOSU İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

SAKARYA'DA DRONE FİLOSU İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Drone, Güncel, Haber

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