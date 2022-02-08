Sakarya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, G.K, A.B, F.Y, T.T, A.C, G.K, M.R.C, S.B. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Sakarya, Güncel, Haber

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