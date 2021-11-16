Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası verildi

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla Mahallesi'nde araç el freni çekerek drift yapan, "gelin ve damadın etrafında drift yaptı" şeklindeki haberler de bahsi geçen otomobil sürücüsünün E.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 6 bin 700 lira cezai işlem uygulanan E.Ç. ehliyetine el konularak psikoteknik rapor alınmak üzere sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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