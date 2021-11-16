Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası verildi

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası verildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla Mahallesi'nde araç el freni çekerek drift yapan, "gelin ve damadın etrafında drift yaptı" şeklindeki haberler de bahsi geçen otomobil sürücüsünün E.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 6 bin 700 lira cezai işlem uygulanan E.Ç. ehliyetine el konularak psikoteknik rapor alınmak üzere sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldı.

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title