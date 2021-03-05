Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

05.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:32
Sakarya'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İncilli Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu F.H, evin açık olan penceresinden dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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