Sakarya'da Donatım Park'a Aziz Duran'ın ismi verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Duran'ın ismi, kentteki Donatım Park'a verildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Duran'ın ismi, kentteki Donatım Park'a verildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısında, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden eski başkan Aziz Duran'ın isminin Donatım Park'a verilmesi teklifi sunuldu.
Meclis üyelerince kabul edilen teklifle parkın adı Aziz Duran Parkı oldu.
Adapazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini 15 yıl sürdüren Duran'ın ismi, başkanlığı döneminde hayata geçirdiği parkta yaşatılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci