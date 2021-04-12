Sakarya'da Donatım Park'a Aziz Duran'ın ismi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da Donatım Park'a Aziz Duran'ın ismi verildi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da Donatım Park'a Aziz Duran'ın ismi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Duran'ın ismi, kentteki Donatım Park'a verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Duran'ın ismi, kentteki Donatım Park'a verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısında, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden eski başkan Aziz Duran'ın isminin Donatım Park'a verilmesi teklifi sunuldu.

Meclis üyelerince kabul edilen teklifle parkın adı Aziz Duran Parkı oldu.

Adapazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini 15 yıl sürdüren Duran'ın ismi, başkanlığı döneminde hayata geçirdiği parkta yaşatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Oğuzhan Koç Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Necip Uysal Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'da Donatım Park'a Aziz Duran'ın ismi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:51:57. #1.15#
title